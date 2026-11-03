En mai 2026, Yoshua Bengio, l'un des pionniers de l'IA, a exprimé de vives inquiétudes quant à la course effrénée vers la superintelligence menée par les géants de la technologie. Il redoutait que des machines surpassant l'intellect humain développent leurs propres objectifs de préservation, menaçant ainsi la survie de notre espèce, d'ici une décennie. L'expert a souligné le risque de manipulation comportementale et le danger de systèmes dont les priorités divergeraient radicalement des nôtres au point de privilégier leur survie sur la vie humaine. Cependant, son avis sur l'extinction est controversé, notamment par l'un de ses pairs, le chercheur Yann Le Cun.
L'intelligence artificielle générale (AGI) est un type hypothétique d'intelligence artificielle qui égale ou surpasse les capacités humaines dans pratiquement toutes les tâches cognitives. Contrairement à l'intelligence artificielle étroite, dont les compétences se limitent à des tâches bien définies, un système d'AGI est capable de généraliser les connaissances, de transférer des compétences d'un domaine à l'autre et de résoudre des problèmes inédits sans nécessiter de reprogrammation spécifique à chaque tâche. La création dune AGI est un objectif déclaré dentreprises technologiques telles quOpenAI, Google, SpaceXAI, et Meta.
L'auto-amélioration récursive (RSI) est un processus dans lequel un système d'intelligence artificielle (IA) conçoit de manière itérative un successeur plus performant. Cela peut déclencher une explosion d'intelligence, dans laquelle ces améliorations itératives donnent naissance à des systèmes d'IA toujours plus performants, pouvant aboutir à la création d'une superintelligence artificielle. En 2026, divers projets liés à la RSI sont en cours et les entreprises spécialisées dans lIA utilisent de plus en plus lIA pour le codage et la recherche, mais une partie du travail humain reste nécessaire et pourrait constituer un goulot détranglement.
Le développement de la RSI soulève dimportantes préoccupations dordre éthique et de sécurité, car ces systèmes pourraient évoluer de manière imprévisible et potentiellement échapper au contrôle ou à la compréhension humaine. Des développements inattendus survenus durant lété 2026 ont suscité de nouvelles inquiétudes concernant la RSI, amenant certaines grandes entreprises spécialisées dans lIA à reconnaître quelles ne sauraient peut-être pas comment la maintenir pleinement en adéquation avec les valeurs humaines.
Récemment, Anthropic, la société à l'origine de la célèbre IA Claude, a lancé une véritable bombe dans ses derniers documents financiers. Le laboratoire d'IA avertit qu'il est en train de se rapprocher dangereusement de la création d'une « IA capable de s'auto-construire ». Dans le monde de la technologie, cette étape majeure est connue sous le nom d« auto-amélioration récursive » (RSI). En termes simples, il sagit dun stade où une IA devient si intelligente quelle peut entraîner, écrire et mettre à jour son propre code. Elle naurait alors plus besoin dune aide humaine importante pour saméliorer.
Pour les passionnés dIA, cest un rêve devenu réalité, car une IA capable de sauto-améliorer pourrait mener à des découvertes scientifiques inimaginables et à des niveaux de productivité faramineux. Mais pour les détracteurs, cest un scénario cauchemardesque. Ils craignent quune fois quune IA commence à se construire elle-même, elle devienne trop puissante. Les humains pourraient perdre complètement le contrôle, et lIA pourrait finir par causer des dégâts considérables en tentant datteindre ses objectifs.
Ce qui est effrayant, cest que cette évolution est déjà en cours à plus petite échelle. Anthropic a révélé quen mai 2026, son IA Claude écrivait déjà plus de 80 % du code utilisé dans les systèmes de lentreprise. Les ingénieurs humains ne se chargent plus du gros du travail de saisie. Ils agissent désormais comme des gestionnaires qui se contentent de vérifier et de superviser le travail de lIA.
Les choses évoluent si vite quAnthropic a lancé un nouvel avertissement le mois dernier. Lentreprise a souligné que dici fin 2026, même les modèles dIA les plus modestes pourraient développer la capacité de se propager et de se reproduire de manière autonome sur tous les appareils connectés à Internet. Anthropic a admis dans son dernier rapport financier que lutilisation de lIA pour créer une IA plus performante représente un risque énorme pour la sécurité. Le principal problème est la vitesse. Si lIA commence à saméliorer delle-même, la technologie progressera bien plus vite que les humains ne pourront établir de règles de sécurité.
Lentreprise a déclaré que, bien quaucun de ses modèles actuels nait franchi cette ligne, ses futurs modèles pourraient bientôt atteindre ce seuil de progrès ultra-rapide. En effet, Anthropic a admis avoir déjà utilisé lIA pour développer de nouveaux modèles et ne sêtre rendu compte de leur puissance quaprès coup. La bonne nouvelle, cest quAnthropic ne ferme pas les yeux sur ce danger. Pour éviter que la situation ne déraille, lentreprise suit strictement une « politique de développement responsable ». Anthropic sengage à ne pas laisser Claude concevoir de futurs modèles dIA de son propre chef.
Lentreprise affirme surveiller de près ses données et insiste sur le fait quune supervision humaine significative restera absolument nécessaire dans un avenir prévisible. La course à la création de lIA la plus intelligente saccélère plus que jamais, mais les entreprises technologiques prennent enfin conscience que nous ne pouvons pas encore nous permettre de lâcher le volant. En juillet, Sam Altman, considéré par certains comme la plus grande star de lIA, cofondateur et PDG dOpenAI, entreprise à lorigine de ChatGPT, avait affirmé que lIA est entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle a franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépasse lintelligence humaine et devient difficile à contrôler.
Mais certains experts et observateurs jugent incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.
Source : Rapport sur les résultats financiers d'Anthropic
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