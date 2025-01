Le deuxième anniversaire de ChatGPT a eu lieu il y a un peu plus d'un mois, et nous sommes maintenant entrés dans le prochain paradigme de modèles capables de raisonner de manière complexe. Le nouvel an incite à la réflexion, et j'ai voulu partager quelques réflexions personnelles sur la façon dont les choses se sont passées jusqu'à présent, et sur certaines des choses que j'ai apprises en cours de route.Alors que nous nous rapprochons de l'IAG, il me semble important de faire le point sur les progrès de notre entreprise. Il y a encore tant de choses à comprendre, tant de choses que nous ignorons, et il est encore si tôt. Mais nous en savons beaucoup plus que lorsque nous avons commencé.Nous avons lancé OpenAI il y a près de neuf ans parce que nous pensions que l'IAG était possible et qu'elle pourrait être la technologie la plus impactante de l'histoire de l'humanité. Nous voulions comprendre comment la construire et la rendre largement bénéfique ; nous étions enthousiastes à l'idée d'essayer de marquer l'histoire de notre empreinte. Nos ambitions étaient extraordinairement élevées, tout comme notre conviction que ce travail pourrait profiter à la société d'une manière tout aussi extraordinaire.À l'époque, très peu de gens s'en souciaient, et s'ils s'en souciaient, c'était surtout parce qu'ils pensaient que nous n'avions aucune chance de réussir.En 2022, OpenAI était un laboratoire de recherche discret qui travaillait sur un projet temporairement appelé « Chat With GPT-3.5 » (nous sommes bien meilleurs en recherche que pour nommer les choses). Nous avions observé les gens utiliser la fonctionnalité playground de notre API et savions que les développeurs appréciaient vraiment de parler au modèle. Nous avons pensé que construire une démo autour de cette expérience montrerait aux gens quelque chose d'important sur l'avenir et nous aiderait à améliorer nos modèles et à les rendre plus sûrs.Nous avons fini par l'appeler ChatGPT et l'avons lancé le 30 novembre 2022.Nous avons toujours su, de manière abstraite, qu'à un moment donné, nous atteindrions un point de basculement et que la révolution de l'IA serait lancée. Mais nous ne savions pas quel serait ce moment. À notre grande surprise, il s'est avéré être celui-ci.Le lancement de ChatGPT a donné le coup d'envoi d'une courbe de croissance comme nous n'en avions jamais connue - dans notre entreprise, dans notre secteur et dans le monde en général. Nous constatons enfin que l'IA a des retombées considérables, comme nous l'avions toujours espéré, et nous pouvons voir que bien d'autres choses encore se produiront bientôt.--Cela n'a pas été facile. La route n'a pas été facile et les bons choix n'ont pas été évidents.Au cours des deux dernières années, nous avons dû créer une entreprise entière, presque à partir de zéro, autour de cette nouvelle technologie. Il n'y a pas d'autre moyen de former les gens à cela que de le faire, et lorsque la catégorie de technologie est totalement nouvelle, personne ne peut vous dire exactement comment procéder.Construire une entreprise à une telle vitesse avec si peu de formation est un processus désordonné. C'est souvent deux pas en avant, un pas en arrière (et parfois, un pas en avant et deux pas en arrière). Les erreurs sont corrigées au fur et à mesure, mais il n'y a pas vraiment de manuels ou de balises lorsque l'on fait un travail original. Avancer à toute vitesse en terrain inconnu est une expérience incroyable, mais aussi immensément stressante pour tous les acteurs. Les conflits et les malentendus sont légion.Ces années ont été les plus gratifiantes, les plus amusantes, les meilleures, les plus intéressantes, les plus épuisantes, les plus stressantes et - en particulier les deux dernières - les plus désagréables de ma vie jusqu'à présent. Le sentiment dominant est la gratitude ; je sais qu'un jour je serai à la retraite dans notre ranch, à regarder les plantes pousser, en m'ennuyant un peu, et que je me souviendrai à quel point j'ai eu la chance de faire le travail dont je rêvais depuis que j'étais tout petit. J'essaie de m'en souvenir chaque vendredi, lorsque sept choses tournent mal avant 13 heures.--Il y a un peu plus d'un an, un vendredi particulier, la principale chose qui avait mal tourné ce jour-là était que je m'étais fait virer par surprise lors d'un appel vidéo et que, juste après avoir raccroché, le conseil d'administration avait publié un article de blog à ce sujet. J'étais dans une chambre d'hôtel à Las Vegas. J'avais l'impression, à un degré qu'il est presque impossible d'expliquer, que c'était un rêve qui avait mal tourné.Le fait d'être licencié en public sans avertissement a donné le coup d'envoi de quelques heures et de quelques jours vraiment fous. Le « brouillard de guerre » a été la partie la plus étrange. Aucun d'entre nous n'a pu obtenir de réponses satisfaisantes sur ce qui s'était passé, ni sur les raisons de cette situation.L'ensemble de l'événement a été, à mon avis, un échec cuisant de la gouvernance de la part de personnes bien intentionnées, moi y compris. Avec le recul, j'aurais certainement souhaité faire les choses différemment, et j'aime à croire que je suis aujourd'hui un dirigeant meilleur et plus réfléchi qu'il y a un an.J'ai également appris l'importance d'un conseil d'administration aux points de vue diversifiés et doté d'une vaste expérience dans la gestion d'un ensemble complexe de défis. Une bonne gouvernance exige beaucoup de confiance et de crédibilité. J'apprécie la façon dont tant de personnes ont travaillé ensemble pour construire un système de gouvernance plus solide pour OpenAI qui nous permet de poursuivre notre mission de garantir que l'IAG profite à toute l'humanité.Ce que j'en retiens surtout, c'est que j'ai beaucoup de raisons d'être reconnaissant et que je dois de la gratitude à de nombreuses personnes : à tous ceux qui travaillent chez OpenAI et qui ont choisi de consacrer leur temps et leurs efforts à la réalisation de ce rêve, aux amis qui nous ont aidés à traverser les moments de crise, à nos partenaires et à nos clients qui nous ont soutenus et nous ont confié le soin de contribuer à leur succès, et aux personnes de ma vie qui m'ont montré à quel point elles se souciaient de moi.Nous nous sommes tous remis au travail avec plus de cohésion et de positivité, et je suis très fier de l'attention que nous avons portée depuis lors. Nous avons réalisé ce qui est sans doute l'une de nos meilleures recherches à ce jour. Nous sommes passés d'environ 100 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires à plus de 300 millions. Et surtout, nous avons continué à mettre sur le marché une technologie que les gens semblent vraiment aimer et qui résout de vrais problèmes.--Il y a neuf ans, nous n'avions aucune idée de ce que nous allions devenir ; aujourd'hui encore, nous n'en avons qu'une vague idée. Le développement de l'IA a connu de nombreux rebondissements et nous en attendons d'autres à l'avenir.Certains de ces rebondissements ont été joyeux, d'autres difficiles. Nous avons eu le plaisir d'assister à un flux constant de miracles dans le domaine de la recherche, et de nombreux récalcitrants sont devenus de vrais croyants. Nous avons également vu certains collègues se séparer et devenir des concurrents. Les équipes ont tendance à se renouveler au fur et à mesure qu'elles évoluent, et OpenAI évolue très rapidement. Je pense qu'une partie de ce phénomène est inévitable - les start-ups connaissent généralement un fort taux de rotation à chaque nouveau niveau d'échelle, et chez OpenAI, les chiffres augmentent de plusieurs ordres de grandeur tous les quelques mois. Les deux dernières années ont été comme une décennie pour une entreprise normale. Lorsqu'une entreprise croît et évolue aussi rapidement, les intérêts divergent naturellement. Et lorsqu'une entreprise d'un secteur important est en tête, de nombreuses personnes l'attaquent pour toutes sortes de raisons, en particulier lorsqu'elles essaient de la concurrencer.Notre vision ne changera pas, mais nos tactiques continueront d'évoluer. Par exemple, lorsque nous avons commencé, nous n'avions aucune idée que nous aurions à construire une société de produits ; nous pensions que nous allions simplement faire de la bonne recherche. Nous ne pensions pas non plus que nous aurions besoin d'un capital aussi important. Il y a de nouvelles choses que nous devons construire aujourd'hui et que nous ne comprenions pas il y a quelques années, et il y aura de nouvelles choses à l'avenir que nous pouvons à peine imaginer aujourd'hui.Nous sommes fiers de notre bilan en matière de recherche et de déploiement et nous nous engageons à poursuivre notre réflexion sur la sécurité et le partage des bénéfices. Nous restons convaincus que la meilleure façon de rendre un système d'IA sûr est de le mettre en circulation de manière itérative et progressive, en donnant à la société le temps de s'adapter et d'évoluer avec la technologie, en tirant les leçons de l'expérience et en continuant à rendre la technologie plus sûre. Nous pensons qu'il est important d'être des leaders mondiaux en matière de recherche sur la sécurité et l'alignement, et d'orienter cette recherche en fonction du retour d'informations provenant d'applications réelles.Nous sommes désormais convaincus de savoir comment construire l'IAG telle que nous l'avons traditionnellement comprise. Nous pensons qu'en 2025, nous pourrions voir les premiers agents d'IA « rejoindre la population active » et changer matériellement la production des entreprises. Nous continuons à croire que le fait de mettre itérativement de bons outils entre les mains des gens permet d'obtenir de bons résultats, largement distribués.Nous commençons à viser plus loin, vers la superintelligence au sens propre du terme. Nous aimons nos produits actuels, mais nous sommes là pour un avenir glorieux. Avec la superintelligence, nous pouvons faire tout le reste. Les outils superintelligents pourraient accélérer massivement la découverte scientifique et l'innovation bien au-delà de ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes, ce qui augmenterait massivement l'abondance et la prospérité.Cela ressemble à de la science-fiction pour l'instant, et il est même un peu fou d'en parler. Ce n'est pas grave - nous sommes déjà passés par là et nous sommes prêts à recommencer. Nous sommes convaincus que dans les prochaines années, tout le monde verra ce que nous voyons, et que la nécessité d'agir avec beaucoup de prudence, tout en maximisant les avantages et l'autonomisation du plus grand nombre, est si importante. Étant donné les possibilités de notre travail, OpenAI ne peut pas être une entreprise normale.Quelle chance et quelle humilité de pouvoir jouer un rôle dans ce travail.