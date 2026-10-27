En ce mois d'octobre 2026, un cabinet de recherche financière indépendant de Wall Street, baptisé « New Constructs », qualifiait la prochaine introduction en bourse du géant de lintelligence artificielle (IA) Anthropic d« introduction en bourse la plus ridicule de 2026 ». Anthropic visait alors une valorisation de 2 000 milliards de dollars le jour de son entrée en bourse à Wall Street. New Constructs lévaluait toutefois à seulement 150 milliards de dollars, soit 92 % de moins que lobjectif dAnthropic. « Nous ne pensons pas quAnthropic dispose dun modèle économique viable », écrivait New Constructs dans sa note. Selon New Constructs, Anthropic devait enregistrer un bénéfice sur lannée écoulée deux fois supérieur à celui de Nvidia.
En septembre 2026, Anthropic prévoyait déjà davertir les investisseurs potentiels lors de son introduction en bourse que lIA avancée pourrait présenter des « risques catastrophiques ou existentiels pour lhumanité », un avertissement extraordinaire de la part dune entreprise cherchant à tirer profit de cette même technologie. Lentreprise, qui se positionnait comme un laboratoire dIA privilégiant la sécurité, avait consacré environ 80 pages du corps principal de 261 pages de son prospectus à la présentation des facteurs de risque, soit près du double des 48 pages consacrées à la description de son activité. Anthropic visait cette valorisation de 2 000 milliards de dollars bien qu'elle faisait état de pertes croissantes, de coûts d'investissement élevés et de problèmes de sécurité.
Récemment, la start-up spécialisée dans lIA Anthropic, créatrice des modèles dIA « Claude » extrêmement populaires, a franchi une étape majeure en vue de son introduction en bourse, que les analystes considèrent comme lune des plus importantes de lhistoire. Anthropic a déposé en début de semaine auprès des autorités de régulation les documents définitifs en vue dune introduction en bourse sous le symbole boursier ANT, qui, selon certaines sources, pourrait valoriser lentreprise entre 1 500 milliards et 2 000 milliards de dollars.
Cela la placerait au même niveau que SpaceX, lentreprise dElon Musk spécialisée dans les fusées et lIA, qui était valorisée à environ 1 800 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en juin. Le prospectus dintroduction en bourse dAnthropic ne précise pas le nombre dactions que lentreprise proposera ni la fourchette de prix.
Le dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) dune version publique de la déclaration denregistrement, appelée « Formulaire S-1 », marque une étape majeure dans lascension fulgurante dAnthropic. Lentreprise a été fondée il y a tout juste cinq ans par un groupe de chercheurs ayant quitté OpenAI, sous la houlette de Dario Amodei, qui craignaient que cette société, dirigée par Sam Altman, ne soit pas sur la bonne voie pour développer lIA en toute sécurité.
Anthropic est depuis devenu un géant, et le principal concurrent dOpenAI, avec certains des modèles dIA les plus utilisés du marché. Mais lentreprise a fait lobjet de polémiques, notamment un conflit avec le Pentagone concernant lutilisation de ses modèles, ainsi que des interrogations sur les avertissements alarmistes dAmodei concernant les risques liés à lIA. Le prospectus soulignait néanmoins loptimisme dAnthropic quant à cette technologie. « Nous pensons que cette abondance dIA va rapidement transformer tous les secteurs de léconomie mondiale, avec un impact supérieur à celui de lindustrialisation, de lélectricité, des semi-conducteurs et dInternet », y était-il indiqué.
Dans son prospectus, Anthropic a mis en avant une croissance vertigineuse tant au niveau du chiffre daffaires que du résultat dexploitation et des pertes. Lentreprise a indiqué que son chiffre daffaires au premier semestre avait bondi de 1 300 % pour atteindre 16,3 milliards de dollars, tandis que son résultat dexploitation ajusté un indicateur de rentabilité potentielle sélevait à 1,6 milliard de dollars sur cette période, contre une perte de 1,8 milliard de dollars lannée précédente.
Anthropic na toujours pas réalisé de bénéfice annuel et a déclaré avoir enregistré une perte de près de 81 milliards de dollars entre janvier et juin, contre 13 milliards de dollars au cours du même semestre lannée dernière. Dans un communiqué, Raj Joshi, vice-président senior du groupe de finance dentreprise de lagence de notation Moodys, a qualifié le passage du résultat dexploitation ajusté dAnthropic du négatif au positif de « signal très positif pour lécosystème de lIA ». Les indices boursiers américains étaient en hausse après lannonce faite par Anthropic.
Les valeurs liées à lIA ont été impactées par la volatilité
Cette annonce intervient à un moment où le marché boursier des entreprises liées à lIA est marqué par la volatilité, les investisseurs oscillant entre lexubérance face aux effets positifs que lIA pourrait avoir sur léconomie et les inquiétudes concernant la sécurité et le tsunami dinvestissements dans cette technologie. Cette introduction en bourse, qui pourrait avoir lieu dès novembre, sera lune des plus attendues depuis des années. OpenAI, léditeur de ChatGPT, prévoit également une introduction en bourse, mais ces projets sont temporairement suspendus, Sam Altman ayant jugé « peu judicieux » de procéder à une cotation cette année, compte tenu des vives inquiétudes concernant la sécurité de lIA.
« Entrer en bourse présente de nombreux avantages. Cela permet de lever des capitaux pour financer la croissance. Cela facilite la levée de capitaux supplémentaires auprès dautres sources. Et cela permet à vos investisseurs existants de réaliser leurs plus-values », a déclaré Jim Angel, professeur associé et spécialiste des marchés à luniversité de Georgetown. Mais, a-t-il ajouté, « on craint que nous ne soyons dans une bulle de lIA. Nous évoluons dans un secteur pour le moins très dynamique, et nous pouvons nous attendre à une forte volatilité des marchés ». Néanmoins, a estimé Angel, il est logique pour Anthropic de « battre le fer tant quil est chaud » et dintroduire ses actions en bourse dès maintenant afin dobtenir la valorisation la plus élevée possible.
Par ailleurs, le géant de l'IA Anthropic a enregistré une perte nette colossale de 80,7 milliards de dollars au premier semestre 2026 principalement due à des charges comptables , tout en avertissant que l'opposition croissante aux centres de données pourrait menacer ses activités. La société, qui se prépare à une introduction en bourse spectaculaire pouvant la valoriser jusqu'à 2 000 milliards de dollars, a fait part de ses inquiétudes face au mouvement grandissant des électeurs opposés aux centres de données et à l'IA. La résistance aux centres de données est « devenue plus organisée et mieux coordonnée d'une juridiction à l'autre », a déclaré Anthropic. La société doit faire face à plus de 600 milliards de dollars de coûts futurs liés au cloud computing et à la location de puces.
Un rapport publié récemment met en garde contre le fait que le boom des investissements dans l'IA constitue une bulle financière « sur le point d'éclater » et qui risque de nuire aux Américains de la classe ouvrière si les législateurs ne prennent pas de mesures concrètes pour les protéger. Ce rapport, rédigé par l'Open Markets Institute et l'Americans for Financial Reform Education Fund, souligne que les géants de la tech recourent à des méthodes de financement de plus en plus risquées, fondées sur l'endettement, ce qui a conduit à une surévaluation des marchés boursiers mondiaux à un « niveau historique ». Le rapport met en avant le rôle joué par les « accords de financement circulaire », dans le cadre desquels une entreprise s'engage à financer le projet d'IA d'une autre entreprise et, en échange, l'entreprise bénéficiaire achète les produits de l'entreprise investisseuse. Le rapport exhorte les législateurs à éviter de reproduire les mêmes erreurs que celles commises lors du renflouement des institutions financières après la crise de 2008.
Sources : Anthropic ; Securities and Exchange Commission
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