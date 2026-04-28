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Contrairement à Deezer, Spotify ne veut pas que vous sachiez faire la différence entre une musique générée par IA ou par un auteur humain, parce que plus de musiques, c'est plus de profits

Le , par Jade Emy
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Spotify ne propose pas de bouton permettant de filtrer la musique générée par l'IA. « Notre priorité est de lutter contre les utilisations nuisibles [de lIA] comme le spam et lusurpation didentité, plutôt que dessayer de filtrer la musique en fonction de la manière dont elle a été créée », a déclaré un porte-parole de Spotify. Pourtant, Deezer a adopté une approche plus stricte. La plateforme marque les albums contenant des morceaux générés par l'IA et produits par Suno, Udio et autres, et exclut ces morceaux des recommandations algorithmiques ou des playlists créées par des humains. Dans un contexte où l'IA inquiète les acteurs de l'industrie musicale, la position des plateformes de streaming musical est scruté de près.

Spotify est un service suédois de streaming musical sous la forme d'un logiciel propriétaire et d'un site web. Cette plateforme de distribution numérique permet une écoute quasi instantanée de fichiers musicaux. Le catalogue peut être parcouru par artiste ou par album et également grâce à une fonctionnalité de liste de lecture personnalisée. Le service est disponible gratuitement avec des coupures publicitaires entre les morceaux, la version Premium permet d'écouter les morceaux hors-ligne, retire les publicités, permet de choisir l'ordre de lecture des titres et permet également une écoute avec une qualité sonore supérieure.

Depuis l'essor de l'intelligence artificielle (IA), l'industrie musicale est en pleine mutation, une nouvelle tendance émergant avec force sur les plateformes de streaming : l'ascension fulgurante des faux groupes et des chansons entièrement générées par IA. En 2025, un rapport a révélé que chaque jour, plus de 20 000 nouveaux titres sont mis en ligne sur Spotify. Une part croissante dentre eux serait générée automatiquement, soit par IA pure, soit à laide de boucles sonores et de procédés semi-algorithmiques. Certains sont simplement conçus pour sinsérer dans des playlists dambiance  Jazz Brunch, Chill Beats, Tropical Relax  et générer des revenus passifs.

Récemment, Deezer, une plateforme française de streaming musical, a indiqué que près de 44 % de la nouvelle musique uploadée sur sa plateforme était désormais générée par IA, soit une hausse significative par rapport aux 30 % enregistrés fin 2025. Le service de streaming français attribue cette hausse à l'utilisation abusive croissante des outils d'IA à des fins de fraude aux revenus et d'imitation d'artistes. En réponse, Deezer a renforcé ses mesures de contrôle en arrêtant le stockage des versions haute résolution des musiques générées par l'IA et en déployant une technologie de détection lancée début 2025. Le PDG de Deezer exhorte également ses concurrents, comme Spotify, à adopter des mesures similaires pour lutter contre la fraude et améliorer la transparence.

Malgré cette situation, Spotify ne propose pas de bouton permettant de filtrer la musique générée par l'IA. En avril, la plateforme a bien lancé une fonctionnalité test qui indique, dans les crédits dune chanson, comment un artiste a utilisé lIA. Mais il sagit dun système volontaire reposant sur ce que lartiste communique à sa maison de disques ou à son distributeur. La position de Spotify est certainement loin didentifier activement la musique générée par lIA et doffrir aux utilisateurs la possibilité de la filtrer.


Pourquoi Spotify ne propose pas de bouton permettant de filtrer la musique générée par l'IA

Au milieu de l'année 2025, la frustration de Cedrik Sixtus a atteint son paroxysme. Constatant que ses playlists Spotify étaient de plus en plus parsemées de morceaux qu'il soupçonnait d'avoir été générés par l'IA, ce développeur de logiciels basé à Leipzig a créé un outil permettant de les identifier automatiquement et de les bloquer afin qu'ils n'apparaissent plus dans ses écoutes. Il a mis en ligne son « Spotify AI Blocker » sur plusieurs sites de partage de code, où des centaines de personnes l'ont téléchargé.

Cet outil filtre une liste croissante de plus de 4 700 artistes soupçonnés d'utiliser l'IA, en s'appuyant sur les efforts de suivi déjà menés par la communauté, ainsi que sur des indices tels qu'un volume de sorties inhabituellement élevé et des pochettes de style IA, le tout complété par des outils de détection externes. « C'est une question de choix : si vous voulez écouter de la musique générée par l'IA ou non », explique Sixtus, qui préférerait que Spotify identifie et permette de filtrer lui-même les contenus générés par l'IA.

L'outil de Sixtus s'installe initialement via la version navigateur web de Spotify. Il prévient que l'utilisation de son logiciel « peut enfreindre les conditions d'utilisation de Spotify ». Il n'est pas le seul : les sentiments sont vifs sur le forum communautaire du service de streaming musical le plus populaire au monde. Alors que pour...
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