Le service de streaming TIDAL va étiqueter les chansons entièrement générées par l'IA, les exclure de la monétisation et supprimer automatiquement la musique créée par l'IA qui usurpe l'identité d'artistes

La plateforme de streaming TIDAL a annoncé quelle commencerait à étiquetter les morceaux entièrement générés par lintelligence artificielle (IA), à bloquer leur monétisation et à supprimer les morceaux qui tentent de se faire passer pour un artiste ou un groupe. Lentreprise utilisera des outils de détection automatisés et exigera des distributeurs quils signalent les contenus générés par lIA avant leur mise en ligne sur la plateforme. Cette mesure vise à protéger les revenus des créateurs humains et à préserver la découverte organique, et sinscrit dans une démarche de lutte contre lafflux croissant de musique générée par lIA qui inonde les services de streaming.
Tidal (stylisé TIDAL) est un service de streaming musical norvégien-américain, lancé en 2014 par Aspiro et désormais détenu majoritairement par Block, Inc. Tidal est disponible dans 61 pays et dispose des droits sur 100 millions de titres et 650 000 clips musicaux. Tidal a conclu des accords de distribution avec des maisons de disques majeures et indépendantes. En 2015, Tidal affirmait verser le pourcentage le plus élevé de royalties aux artistes et aux auteurs-compositeurs sur le marché de la musique en streaming. Cependant, des études informelles menées par la suite ont montré que certains autres services de streaming versaient un pourcentage plus élevé que Tidal.
L'initiative de TIDAL survient alors que les plateformes de streaming sont confrontées à une explosion des contenus musicaux générés par l'IA. Sur Spotify et YouTube notamment, de faux artistes et des chansons créés de toutes pièces par l'IA génèrent déjà de vrais revenus en exploitant les mécanismes de recommandation et de rémunération. Si certains y voient une nouvelle forme de créativité, d'autres estiment que cette tendance menace les artistes humains, remet en cause l'authenticité des uvres et fragilise le modèle de rémunération du streaming musical.
Face à cette évolution, certains acteurs du secteur ont renforcé leurs politiques de modération. En janvier 2026, Bandcamp a ainsi annoncé l'interdiction de la musique générée majoritairement par l'IA sur sa plateforme, afin de préserver l'authenticité artistique et de protéger les créateurs humains. Le service autorise uniquement un usage limité de l'IA et entend répondre aux préoccupations éthiques, juridiques et économiques soulevées par la prolifération de ces contenus synthétiques. Il se positionne ainsi comme une alternative destinée aux créateurs authentiques.
Parallèlement aux initiatives des plateformes, certaines entreprises ont également développé des outils pour protéger les détenteurs de droits. Au début de l'année, le groupe Sony a mis au point une technologie capable d'identifier la musique sous-jacente utilisée dans les morceaux générés par l'IA. En comparant les morceaux générés aux enregistrements existants, cette solution permettrait aux auteurs, aux éditeurs et aux producteurs de revendiquer une compensation lorsque leurs uvres sont utilisées pour entraîner ou produire ces contenus, contribuant ainsi à une répartition plus équitable des revenus.
Plus récemment, TIDAL a coupé les vivres à la musique générée par l'IA. Le service de streaming a annoncé une nouvelle politique visant à empêcher les morceaux entièrement générés par l'IA de percevoir des royalties, de générer des revenus issus de ventes directes aux fans ou d'être monétisés de quelque manière que ce soit sur sa plateforme. TIDAL utilisera également des outils automatisés pour identifier et supprimer la musique générée par l'IA qui tente de se faire passer pour un artiste ou un groupe.
En vertu des nouvelles règles, les morceaux que TIDAL identifie comme étant entièrement créés par l'IA seront signalés par un badge « IA » bien visible, afin que les auditeurs sachent ce qu'ils écoutent. La société a indiqué qu'elle attendait des distributeurs qu'ils signalent les contenus générés par l'IA avant leur mise en ligne sur la plateforme. Cette politique entrera en vigueur le 15 juillet 2026.
« Nous nous engageons à protéger et à récompenser la créativité organique afin de ne pas compromettre la capacité dun artiste à créer un lien avec les abonnés de TIDAL et à se constituer une communauté de fans parmi eux », a écrit Tony Gervino, vice-président exécutif et rédacteur en chef de TIDAL, dans lannonce. Il a ajouté que de nombreux abonnés « ne souhaitent pas être exposés à de la musique entièrement générée par lIA, ni être incités à lécouter ». Gervino a précisé que cette politique ne visait pas à s'opposer au progrès technologique, mais à protéger les sources de revenus des artistes humains.
Cette décision place TIDAL aux côtés de Deezer, qui a adopté la position la plus ferme du secteur du streaming à légard des titres générés par lIA. Deezer a déclaré en avril 2026 que 44 % de toute la nouvelle musique mise en ligne quotidiennement sur sa plateforme, soit environ 75 000 titres, était entièrement générée par lIA. La plateforme supprime activement ces titres de ses recommandations, les exclut de ses playlists éditoriales et propose sa technologie de détection à ses plateformes concurrentes.
En septembre dernier, Spotify a mis à jour ses propres politiques en matière dIA afin didentifier les morceaux contenant des éléments générés par lIA et de filtrer les spams, tout en continuant à autoriser lutilisation doutils dIA dans le processus de création musicale. En mars, Apple Music a introduit des balises de transparence permettant aux labels et aux distributeurs dindiquer si lIA avait joué un rôle dans la création dun morceau. Qobuz a adopté une position plus stricte, en retirant les contenus générés par lIA de ses recommandations et en sengageant à ne jamais créer de musique pour son propre catalogue.
Lapproche de TIDAL se distingue de toutes les autres sur un point : elle fait de la démonétisation son principal mécanisme de lutte. Plutôt que de se contenter détiqueter ou de masquer les morceaux générés par lIA, TIDAL sattaque à lincitation financière qui est à lorigine même de lavalanche de contenus synthétiques mis en ligne. Cette politique vise précisément à déterminer si la suppression des royalties permet réellement de freiner le déluge de musique générée par lIA qui inonde les plateformes de streaming.
Tony Gervino a réfuté lidée selon laquelle la mainmise de lIA sur la musique serait inévitable. « Peu importe ce que vous pouvez lire ailleurs, la mainmise de lIA sur lindustrie musicale nest pas inévitable si nous prenons dès maintenant des mesures encore plus strictes pour la surveiller et la contrôler », a-t-il écrit. Lentreprise a qualifié cette politique de « document évolutif », indiquant ainsi que les règles évolueront au fur et à mesure que les outils de génération musicale par IA et les capacités de détection évolueront.
TIDAL est plus petite que Spotify, Apple Music ou Deezer, mais elle sest positionnée dès sa création comme une plateforme donnant la priorité aux artistes et compte parmi ses abonnés une proportion importante dauditeurs soucieux de la qualité audio et de la rémunération des artistes. Si la démonétisation savère efficace pour réduire le nombre de morceaux générés par lIA qui échappent à lattention des auditeurs, les grandes plateformes pourraient suivre le mouvement. Si ce nest pas le cas, le secteur devra trouver une autre solution à un problème qui prend de lampleur plus rapidement que nimporte quelle plateforme ne peut le résoudre à elle seule.
LCette récente annonce de TIDAL s'inscrit dans un contexte où la musique générée par l'IA commence déjà à rivaliser avec les productions artistiques humaines. En novembre 2025, le groupe virtuel Breaking Rust, entièrement créé par IA, a propulsé son morceau Walk My Walk en tête du classement Country Digital Song Sales du magazine Billboard, tout en cumulant des millions d'écoutes sur Spotify. Son succès a été tel que de nombreux internautes ont demandé quand le groupe se produirait en concert.
Apparu sur Instagram à la mi-octobre 2025, Breaking Rust ne présente pourtant aucun créateur identifiable. Ses comptes ne mettent en scène que des personnages et des clips manifestement générés par IA. Son ascension a mis en évidence la capacité des outils d'IA à automatiser l'ensemble de la chaîne de production musicale, même si les chansons du groupe ont également été critiquées pour leur manque d'originalité et leurs paroles répétitives.
Source : TIDAL
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