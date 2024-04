Microsoft, OpenAI et la course effrénée vers une intelligence artificielle gourmande en ressources

Le bilan écologique de Microsoft : derrière les promesses, une réalité alarmante

La face cachée de Microsoft : les conséquences désastreuses de son expansion à Goodyear

Les dilemmes auxquels font face les communautés locales entre développement économique et préservation de l'environnement sont également explorés. Alors que Microsoft cherche à se positionner comme un acteur engagé dans la lutte contre le changement climatique, ses actions révèlent les tensions entre les objectifs commerciaux et la responsabilité environnementale. En dernier ressort, le récit soulève des interrogations sur le rôle de la technologie dans la résolution des défis environnementaux et met en évidence la nécessité d'une approche plus transparente et durable de l'exploitation des centres de données et de l'intelligence artificielle.Microsoft annonce un plan ambitieux visant à réduire et éliminer son empreinte carbone d'ici 2030 et 2050 respectivement , une décision qui s'inscrit dans une tendance croissante des entreprises technologiques à prendre des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Cette initiative comprend la création d'un fonds d'innovation climatique de 1 milliard de dollars pour accélérer le développement de technologies d'élimination du carbone. Microsoft envisage d'atteindre cet objectif en s'appuyant sur un portefeuille de technologies à émissions négatives, telles que le boisement et le reboisement, la séquestration du carbone dans le sol, la bioénergie avec capture et stockage du carbone, et la capture directe de l'air. Ce plan souligne l'engagement croissant des entreprises technologiques à jouer un rôle dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, même après le retrait des États-Unis des accords de Paris sur le climat.Microsoft a annoncé ses projets pour cet endroit, et deux autres pas si loin, en 2019, une semaine après que l'entreprise a révélé son investissement initial d'un milliard de dollars dans OpenAI, la start-up à la mode qui allait plus tard lancer ChatGPT. À partir de ce moment-là, OpenAI a commencé à entraîner ses modèles exclusivement sur les serveurs de Microsoft ; toute requête pour un produit OpenAI passerait par le réseau informatique en nuage de Microsoft, Azure. En partie pour répondre à cette demande, Microsoft a ajouté des centres de données à un rythme effréné, dépensant plus de 10 milliards de dollars en capacité d'informatique en nuage au cours de chaque trimestre dernièrement. Un analyste spécialisé dans les semi-conducteurs a qualifié cette évolution de « plus grande construction d'infrastructure que l'humanité ait jamais connue ».Le paysage de Goodyear s'étendait le long de la route à perte de vue, bordé par une clôture noire et des buissons de plantes désertiques. J'ai entrepris de le traverser en tenant fermement mon téléphone et deux bouteilles d'eau. Selon les documents municipaux, Microsoft a acquis 279 acres pour ce site. À ce jour, deux bâtiments finis, massifs et trapus, étaient présents sur le terrain, avec des ouvertures d'aération et des tuyaux visibles le long de leurs flancs. Un troisième bâtiment est en cours de construction, et sept autres sont en phase de préparation. Chaque structure sera équipée de rangées de serveurs et d'ordinateurs devant être maintenus en dessous d'une certaine température. Le complexe est destiné en partie à l'usage d'OpenAI, selon une source proche du projet. Microsoft prévoit de contrôler l'excès de chaleur en faisant circuler de l'air régulièrement et, si nécessaire, en utilisant de l'eau potable évaporée. Cette dernière devrait être utilisée à raison de plus de 50 millions de gallons par an.Cela pourrait être un fardeau dans le meilleur des cas. En 2023, cela semblait absurde. Phoenix venait de connaître l'été le plus chaud de son histoire, avec 55 jours de températures supérieures à 110 degrés. Les conditions météorologiques ont mis à rude épreuve les réseaux électriques et aggravé les effets de la pire sécheresse que la région ait connue depuis plus d'un millénaire. Le fleuve Colorado, qui fournit l'eau potable et l'énergie hydroélectrique à toute la région, a diminué. Les agriculteurs ont déjà dû mettre leurs champs en jachère et une communauté de la banlieue est de Phoenix a été privée d'eau du robinet pendant la majeure partie de l'année.Après 20 minutes de marche sous le soleil, ma propre réserve d'eau était presque épuisée. J'avais réussi à traverser seulement deux côtés du centre de données, mais il était temps d'arrêter. Mon visage et mon cou étaient rouges et mes yeux avaient pris une teinte rose. Si je voulais poursuivre ma visite le lendemain, il y avait des dizaines d'autres installations à visiter dans la région, notamment celles d'Apple, d'Amazon, de Meta et, bientôt, de Google. Pas très loin de la Californie et disposant de nombreux terrains bon marché, l'agglomération de Phoenix est l'un des centres de données qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis.Le sud-ouest des États-Unis est devenu le théâtre d'une collision entre deux tendances qui définissent la civilisation. Dans cette chaleur désertique, la croissance explosive de l'IA générative se heurte aux extrêmes traîtres d'un climat en mutation. La situation est déjà suffisamment grave pour inquiéter les habitants de Goodyear, comme me l'ont dit plusieurs d'entre eux lors de ma visite. Et elle ne fera qu'empirer.Microsoft, la plus grande entreprise technologique de la planète, a élaboré des plans ambitieux pour lutter contre le changement climatique. En 2020, elle s'est engagée à être neutre en carbone (en éliminant plus de carbone qu'elle n'en émet chaque année) et positive en eau (en renouvelant plus d'eau propre qu'elle n'en consomme) d'ici à la fin de la décennie. Mais l'entreprise a également pris un engagement global en faveur d'OpenAI, le plus important fabricant de modèles d'IA à grande échelle. Ce faisant, elle a contribué à lancer une course mondiale à la construction et au déploiement de l'une des technologies numériques les plus gourmandes en ressources.Microsoft exploite plus de 300 centres de données dans le monde et, en 2021, s'est déclarée « prête à construire entre 50 et 100 nouveaux centres de données chaque année dans un avenir prévisible ». C'est à Noelle Walsh, responsable de la division des centres de données de Microsoft, qu'incombe la double tâche de mettre en place ces nouvelles installations et de les rendre durables. Mme Walsh m'a expliqué que l'entreprise s'efforçait d'atteindre ses objectifs environnementaux pour la fin de la décennie. Elle s'associe à des fournisseurs d'électricité pour mettre en service davantage d'énergie solaire et éolienne. Elle investit dans des entreprises spécialisées dans la fusion et recherche de nouveaux modèles de batteries. Elle travaille dans des régions en proie au stress hydrique, dont l'Arizona, pour remettre de l'eau dans les lacs et les rivières de la région. « Malgré l'augmentation de la demande et de l'IA, nos objectifs pour 2025 sont restés inchangés, tout comme ceux pour 2030.Mais tout ce travail prend du temps, notamment des années de consultation avec les autorités locales, les fournisseurs d'électricité et les communautés, ainsi que des paris risqués et à long terme sur la recherche fondamentale. En comparaison, l'explosion de l'IA s'est produite du jour au lendemain. L'été dernier, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, Microsoft a déclaré aux investisseurs que le service Azure OpenAI attirait de nouveaux clients à un rythme de près de 100 par jour.Les dirigeants se sont félicités du boom de l'IA et ont laissé entendre que cette technologie pourrait même contribuer à sauver le climat. En interne, ils se vantent des merveilles qu'elle a apportées aux activités de Microsoft. « De temps en temps, il est bon de prendre du recul et de s'émerveiller du chemin parcouru en un an », a écrit Eric Boyd, vice-président de la plateforme d'IA, dans un courriel adressé à sa division en août 2023. Dans un autre courriel datant d'avril dernier, il écrivait que l'entreprise allait « infuser l'IA » dans toutes ses solutions en nuage. Coca-Cola, Office Depot, Shell et le ministère de la défense figuraient déjà parmi les clients ayant accès aux fonctions OpenAI d'Azure, notamment ChatGPT et GPT-4, a-t-il indiqué dans plusieurs courriels l'année dernière.Les données publiques laissent entrevoir les conséquences potentielles de cette approche. Des chercheurs de l'Université de Californie à Riverside ont estimé l'année dernière, par exemple, que la demande mondiale en matière d'IA pourrait amener les centres de données à absorber de 1,1 à 1,7 trillion de gallons d'eau douce d'ici à 2027.Une autre étude, réalisée par une université néerlandaise et évaluée par des pairs, a révélé que la demande en électricité des serveurs d'IA pourrait augmenter, au cours de la même période, pour atteindre 100 térawattheures par an, soit environ la consommation annuelle totale de l'Argentine ou de la Suède. Les propres rapports environnementaux de Microsoft montrent que, pendant la phase initiale de croissance de la plateforme d'IA, la consommation de ressources de l'entreprise s'est accélérée. Au cours de l'exercice fiscal 2022, l'année la plus récente pour laquelle Microsoft a publié des données, la consommation d'eau et d'électricité du géant technologique a augmenté d'environ un tiers ; en termes absolus, il s'agit de l'augmentation la plus importante jamais signalée par l'entreprise, d'une année sur l'autre.Un porte-parole de Microsoft a déclaré que l'entreprise continuerait à investir dans des moyens d'atténuer la crise climatique, y compris ceux basés sur l'IA. Il a également fait remarquer que même si l'utilisation des centres de données a explosé ces dernières années, leur consommation d'électricité a augmenté beaucoup plus lentement grâce à des innovations en matière d'efficacité.Microsoft a cherché à « être un bon voisin », a déclaré Walsh. En Arizona, l'entreprise finance des projets de conservation et de restauration de l'eau. Mais elle a reconnu que la plupart de ces efforts en amont ne soutiennent les habitants de Goodyear qu'indirectement. De nombreux autres efforts déployés par l'entreprise pour réduire son impact sur l'environnement souffrent également de limitations : Les compensations carbone et les accords d'achat d'énergie propre peuvent aider Microsoft à obtenir des opérations neutres en carbone et positives en eau sur le papier, mais ils ne compensent pas nécessairement les effets sur les communautés locales, ni sur personne d'autre d'ailleurs.Les contrats d'achat d'électricité, par exemple, donnent aux fournisseurs d'électricité de l'argent pour construire davantage de capacités en matière d'énergie renouvelable ou d'énergie sans carbone, mais pas nécessairement sur les réseaux utilisés par Microsoft. Cela signifie que les centres de données de l'entreprise peuvent encore fonctionner avec des combustibles fossiles et générer des émissions, alors que l'énergie propre est sous-utilisée ailleurs. « Acheter de l'énergie propre n'est pas la même chose que consommer physiquement de l'énergie propre », a écrit Microsoft dans son propre livre blanc 2023 sur la décarbonisation du cloud. Le porte-parole de Microsoft a déclaré que les centres de données de l'entreprise sont reliés à de « grands réseaux électriques interconnectés » qui utilisent des milliers de centrales électriques, y compris des centrales renouvelables soutenues par les accords d'achat de Microsoft, mais qu'il n'est pas possible de spécifier la source exacte de l'électricité consommée.Walsh a déclaré que son équipe cherchait à aller au-delà de ce qu'exigent les normes mondiales en matière de développement durable. Elle veut s'assurer que, d'ici à la fin de la décennie, toute énergie renouvelable ou sans carbone achetée par Microsoft soit directement connectée aux réseaux électriques sur lesquels elle fonctionne. L'entreprise est en train de faire évoluer certains centres de données, notamment en Arizona, vers des conceptions qui utilisent moins d'eau, voire pas du tout, et qui se refroidissent à l'aide de ventilateurs géants. Son équipe travaille également avec des fournisseurs d'acier et de béton pour rendre les matériaux de construction de chaque centre de données plus durables, et elle aimerait que les composants des serveurs soient recyclés chaque fois que possible.Entre-temps, cependant, Microsoft s'est montrée réticente à fournir à ses clients des détails spécifiques sur l'impact environnemental de leurs besoins en matière de services dématérialisés. Une série de mémos internes, rédigés entre 2020 et 2022 par un groupe d'employés de toute l'entreprise, proposait de donner aux clients d'Azure de nouveaux outils pour mesurer l'empreinte carbone de leur utilisation du cloud, pour l'IA et autres, selon quatre anciens employés qui ont vu ces documents, et qui ont demandé l'anonymat pour préserver leurs futures perspectives d'emploi. Mais ces idées ont été mises de côté, ont-ils déclaré. Le groupe a proposé, par exemple, de publier l'efficacité énergétique et l'efficacité de l'eau de chaque centre de données de Microsoft, afin que les clients puissent faire des choix plus éclairés sur les centres à utiliser, selon deux des anciens employés qui étaient présents lorsque certains des mémos ont été présentés à la direction. Selon eux, les dirigeants de Microsoft se sont inquiétés du fait que certains centres de données de l'entreprise finiraient par afficher des performances inférieures à celles de Google. (Google publie depuis des années des chiffres sur l'efficacité énergétique de ses installations).Le porte-parole de Microsoft a déclaré que l'entreprise améliorait constamment la durabilité de ses centres de données et s'engageait à fournir de la transparence à ses clients. Microsoft a d'ailleurs mis en place des outils pour aider ses clients à estimer leurs émissions de carbone sur la base de moyennes régionales. Fin 2022, Walsh et son équipe ont publié des chiffres moyens sur l'efficacité énergétique et l'utilisation de l'eau pour les centres de données de 28 régions du monde, mais pas pour des installations spécifiques. (Le porte-parole de Microsoft a déclaré que les informations sont fournies au niveau régional et non au niveau de l'installation parce que les clients ne peuvent choisir qu'entre différentes régions). Source : MSN