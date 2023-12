GPT-4 (Day Week): Great Britain Edition



Comment les dernières technologies de l'IA peuvent conduire à une nation où les heures de travail sont plus courtes, sans réduction des moyens de subsistance ou de la productivité.



Ce document propose une voie équitable pour le déploiement de l'IA dans la recherche d'une plus grande productivité. Il s'appuie sur des analyses de premier plan des impacts potentiels des nouvelles technologies de l'IA, en particulier les grands modèles de langage (LLM). Il analyse l'éligibilité potentielle d'une semaine de travail de quatre jours dans les collectivités locales de Grande-Bretagne, grâce à des gains de productivité dus à l'IA au cours de la prochaine décennie.



Deux scénarios sont détaillés et cartographiés : Le premier, dans lequel les gains de productivité de l'IA sont capturés de manière à réduire le temps de travail de 20 %, tout en maintenant le salaire des travailleurs au même niveau. Le second étudie le nombre de travailleurs qui pourraient être augmentés par l'IA dans la mesure où leur productivité s'améliore d'au moins 10 %, ce qui permettrait de réduire de 10 % l'horaire hebdomadaire de travail, tout en maintenant la même rémunération.



Le document constate que, d'ici 2033 :



une semaine de quatre jours (32 heures en équivalent temps plein) pourrait être atteinte en dix ans pour 8,8 millions de travailleurs (28 % de la main-d'œuvre en Grande-Bretagne)





88 % du marché du travail en Grande-Bretagne (27,9 millions de travailleurs) pourraient voir leurs heures de travail réduites d'au moins 10 %, si les grands modèles de langage (LLM) étaient introduits sur les lieux de travail et servaient de base à l'augmentation du temps libre.





Les collectivités locales qui comptent la plus forte proportion de travailleurs susceptibles de travailler des semaines de quatre jours au cours de la prochaine décennie sont les suivantes :



Ville de Londres Wokingham Elmbridge Wandsworth St Albans Westminster



Londres, 89 % de la main-d'œuvre pourrait bénéficier d'une réduction d'au moins 10 % de son temps de travail grâce aux gains de productivité induits par l'IA.



33 % de la main-d'œuvre de la capitale pourrait voir son temps de travail réduit de 20 % grâce à des gains de productivité de 20 % dus à l'IA. Cela représente 1,5 million de travailleurs d'ici 2033.



Le rapport recommande donc aux employeurs des secteurs public et privé de tirer parti de cette importante opportunité pour devenir des leaders mondiaux dans l'adoption de l'IA sur le lieu de travail et pour améliorer la vie de plus de trente millions de personnes.



Will Stronge, directeur de la recherche chez Autonomy, a déclaré :



"Notre recherche offre une nouvelle perspective dans les débats sur la façon dont l'IA peut être utilisée pour le bien.



"La réduction de la semaine de travail est le moyen le plus tangible de faire en sorte que l'IA apporte des avantages aux travailleurs et aux entreprises.



Ceci étant dit, il est important de noter que ce changement affectera principalement les travailleurs des États-Unis et du Royaume-Uni, et on peut extrapoler que ces avantages s'étendront également à d'autres pays développés. Les résultats présentés dans cette étude semblent suggérer que pas moins de 35 millions de travailleurs aux États-Unis et 8 millions au Royaume-Uni auront la possibilité de travailler quatre jours par semaine si la tendance se maintient au cours de la prochaine décennie.Cela signifierait qu'une proportion assez importante de la population travaillerait beaucoup moins qu'elle ne l'aurait fait autrement, et l'impact économique plus large de ce changement entrera probablement aussi en ligne de compte. En outre, 71 % des travailleurs basés aux États-Unis pourraient voir leur temps de travail réduit de 10 %, et 88 % des travailleurs basés au Royaume-Uni pourraient bénéficier des mêmes avantages.La réduction de la semaine de travail pourrait être significative car cela pourrait permettre aux travailleurs de disposer de plus de temps libre. De nombreux indices montrent que les êtres humains sont extrêmement surchargés à l'ère moderne, et l'IA pourrait permettre d'inverser cette tendance une fois pour toutes.Il convient toutefois de mentionner que les travailleurs vivant dans les régions les plus pauvres de ces pays seraient moins susceptibles de bénéficier d'une semaine de travail plus courte. Par exemple, la ville de Boston, dans le Lincolnshire, en Angleterre, ne verra que 15 % de sa main-d'œuvre avoir la possibilité de travailler quatre jours par semaine. Il sera intéressant de voir comment les choses évolueront à partir de maintenant, car de nombreux résultats différents sont possibles.Source : GPT-4 (Day Week): Great Britain Edition, Autonomy